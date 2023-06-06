Как будут работать пункты вакцинации в Калининграде до 11 июня

В Калининграде продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Как рассказали в региональном минздраве, привиться от коронавируса на неделе до 11 июня можно в «Европе».

Мобильный прививочный пункт будет функционировать в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта, 3-й этаж – с 10 до 20 часов с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00.

Также в предстоящие субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, с 10 до 20 часов будет работать пункт вакцинации в ТЦ «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, с восточного входа).

Помимо этого, привиться от коронавируса можно в поликлинике по месту прикрепления.