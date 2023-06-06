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НовостиОбщество6 июня 2023 7:38

Антон Алиханов: В Калининградскую область цемент привезут из Белоруссии

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области заключили договор на перевозку цемента между Белорусской цементной компанией и грузоперевозчиком ООО «Алгоритм Групп». В течении ближайших 10 дней первый сухогруз с цементом отправится в регион.

Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов, который находится в Белоруссии с рабочим визитом.

Также он отметил, что проведена работа с поставщиком АО «Цемрос» (Москва).

«Уже сегодня АО «Цемрос» грузит судно объемом 5 тыс. тонн, к концу недели должно прийти в Калининградскую область. До 10 июня планируется отгрузить следующее и далее в течение каждой декады по два судна. Оставшийся объем на июнь «Цемрос» завезет в регион железной дорогой», - сообщил глава региона.

По словам губернатора, потребность Калининградской области в цементе в июне – чуть более 60 тысяч тонн.