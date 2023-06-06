В Калининграде задержали мужчину, укравшего велосипед и телефон у незнакомца

Калининградец пожаловался в полицию на то, что у него украли мобильный телефон. Выяснилось, что мужчина выпивал в квартире у случайного знакомого и там лишился гаджета.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, был задержан 30-летний калининградец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Полицейские выяснили, что он, помимо прочего, похитил велосипед за 30 тысяч рублей.

На нем он уехал от ночного магазина на улице Гагарина, пока его владелец совершал покупки.

Возбуждены уголовные дела.