Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 8:06

На стадионе «Калининград» проведут экологический фестиваль

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На стадионе «Калининград» проведут экологический фестиваль. Гостей ждут на празднике в субботу, 10 июня с 11:00.

Как рассказали организаторы, все события пройдут на территории спортивной арены.

В программе фестиваля забег, совмещенный со сбором мусора, ярмарка местных мастеров, показ коллекций от локальных дизайнеров, концерт, мастер-классы.

В рамках фестиваля будет работать лекторий.

В частности, с 12:30 до 13:00 руководитель волонтерского движения «Хранители руин» Василий Плитин расскажет об эстетике руин и субботниках.

Вся программа здесь.