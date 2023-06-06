На стадионе «Калининград» проведут экологический фестиваль. Гостей ждут на празднике в субботу, 10 июня с 11:00.

Как рассказали организаторы, все события пройдут на территории спортивной арены.

В программе фестиваля забег, совмещенный со сбором мусора, ярмарка местных мастеров, показ коллекций от локальных дизайнеров, концерт, мастер-классы.

В рамках фестиваля будет работать лекторий.

В частности, с 12:30 до 13:00 руководитель волонтерского движения «Хранители руин» Василий Плитин расскажет об эстетике руин и субботниках.

Вся программа здесь.