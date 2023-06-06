В Калининграде в голосовании за благоустройство территорий победил парк им. Гагарина

Минстрой России подвел итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2024 году.

В Калининграде горожане выбирали из 70 проектов. Наибольшее количество голосов набрал парк им. Гагарина на улице Киевской.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, там планируется обустройство освещения, пешеходных дорожек, детской площадки, прогулочной зоны, парковки для велосипедов, размещение беседок, лавочек и урн.

В Гвардейске победителями стали три сквера: на улице Красноармейской у Дома культуры, «Сквер искусств» и территория на ул. Юбилейной.

В Янтарном лидер – сквер в границах улиц ул. Лесная, 2-б, ул. Советская,74-а, и ул. Парковая аллея, 2. Там планируется вымостить дорожки тротуарной плиткой, построить безопасную детскую площадку, благоустроить пешеходную зону лавочками и урнами, а также преобразить зеленую зону аккуратным газоном, хвойными и цветущими растениями.