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НовостиОбщество6 июня 2023 8:38

Житель Полесска получил 280 часов обязательных работ за подделку договора дарения

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Полесске. Там при взыскании с местного жителя задолженности по кредиту судебные приставы арестовали принадлежащий ему «Пежо». Мужчина решил подделать договор дарения авто, датировав его 2018 годом – якобы он подарил машину своему сыну.

При этом в июле 2022 года мужчина подал в Полесский суд заявление, в котором решил оспорить наложенный приставами арест, используя поддельный договор дарения.

Как сообщает пресс-служба областного суда, это удалось выяснить, виновность владельца авто полностью подтвердилась.

Мужчине было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ с взысканием издержек в доход федерального бюджета.