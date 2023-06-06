Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 6 июня

В Калининграде во вторник, 6 июня, запланирован ряд отключений электроэнергии.

Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения.

До 13:00 без электричества остались дома по адресам:

ул. Литовский вал, 61-105, 64, 66, 89а,

ул. П. Морозова, 44,

ул. Кленовая, 23,

ул. Косм. Леонова, 68-72,

пр-кт Советский, 102.

Во второй половине дня – с 13:30 до 18:00 электроснабжение отключат у потребителей:

ул. Орудийная, 19, 19а, 23, 25, 33-39, 37а,б, 39а,б, 47-51, 47б, 68, 70-74, 70а,б, 76, 80, 80а, 82-90, 92а

ул. Сурикова, 1-9, 1а,б,в, 2-6, 2а, 7а,б, 9а, 13, 13а, 12-20, 12б,в, 15, 15а, 17, 17а,б,

ул. Клубная, 11, 11а,

ул. Шахматная, 1, 1а, 3-21, 4, 6, 10а, 12-18, 12а,

ул. Васнецова, 1-9, 2-12, 10а, 11,

пер. Старокаменный, 1-9, 2-12, 2а, 3, 3а, 9а, 12а,б,

ул. Старокаменная, 9, 9а, 10а, 11, 12, 14,

ул. Новая, 3, 5а,

пр-кт Мира, 19-27, 17а

пер. Свободный, 4, 6а,

ул. Свободная, 4-20, 28, 32,

ул. Гостиная, 2-8,

ул. Серж. Колоскова, 3,

ул. Аллея смелых, 8-36, 20а, 24а,б, 25-31, 29а, 31а, 38-54, 38а

ул. Мукомольная, 12а,б

пер. Парковый, 3, 4-8, 5,

Также, по данным городской администрации, в течение всего дня, до 18:00, без электричества будут дома в Центральном районе:

ул. Косм. Леонова, 12, 16- 20,

ул. Полк. Сафронова, 2-6, 2а, 3-5, 6а,

ул. Зоологическая, 20, 27а, 29, 33, 35,

пер. Зоологический, 2-4, 2а,

ул. Чайковского, 43, 50, 52,

пр-кт Мира, 26,

ул. Чкалова 31а, 33а-в, 36а,б, 48, 50.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

До 15:00 отключение холодной воды проведут на ул. Леонова, 12, 12а.

До 17:00 без холодной воды будут потребители на ул. Б. Окружная 3-я 6, 6а-е, 4в-е, 10, 12, 18а, 28, 22, 24, 161-213, 243, СНТ «Искра», СНТ «Радость-5»,

ул. М. Лесной 29, ул. Янтарной, 3, 7, 9, 20, 23-29, 45-49, ул. Червонной, 16а, ул. Неманской, 1, 3, 2-8, 7-17, 18, 21, 23, 26, 28, 35, 38, 40, 46-56, 41-47, 58-68, 57-61, 70-76, ул. Богатырской, 36-44, 39, 41-53, 48-64, 71-81, 70-78.

«Калининградтеплосеть» проводит ремонт на теплосетях, до 17:00 будет отключена горячая вода по адресам:

ул. Гайдара, 111-123, 125-129а, 131-145,

ул. Горького, 152-160,

ул. Зелёная, 81-91,

ул. Достоевского, 2,

ул. Ленинградская, 50-54,

ул. Л. Толстого, 12, 14,

ул. А. Невского, 78, 105а,б, 107-123.