В Калининграде проверяют магазины после массового отравления «сидром» в регионах России

В Калининградской области специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены мониторят магазины и торговые сетей, реализующие алкогольную продукцию.

Напомним, в нескольких регионах России зарегистрированы случаи отравления, в том числе с летальными исходами, алкогольным пивным напитком под торговым наименованием «Мистер Сидр», произведенный ООО «АНДИ» в Самаре.

При этом, как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, на территории нашего региона на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, в обороте указанной продукции не установлено.

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной продукции проинформированы о необходимости изъятия из оборота опасного товара», - отметили в Управлении.

Внимание! Незамедлительно сообщайте обо всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории Калининградской области в Управление Роспотребнадзора

по телефону: 8 (4012) 53-69-42, по электронной почте: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru.