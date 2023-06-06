В Калининградской области стартовали учения с участием ракетных комплексов «Бастион»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Учения с участием ракетных комплексов «Бастион» проходят в Калининградской области. Расчеты работали на побережье Балтийского моря.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, дивизионы комплексов «Бастион» совершили марш в район развертывания, и заняли позиции на побережье. С помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск целей в Балтийском море и приступили к слежению за кораблями условного противника.

В мероприятиях участвую более 50 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

«В ближайшее время в рамках учения расчеты ракетных комплексов «Бастион» отработают задачи по уничтожению отрядов боевых кораблей противника с выполнением электронных пусков», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

К оперативному учению привлечено 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В маневрах задействовано порядка свыше 3.5 тысяч военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.