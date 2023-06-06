В Калининграде СОБР задержал вора-домушника, который вскрывал замки отмычками

В Калининграде сотрудники угрозыска при поддержке бойцов СОБР задержали 34-летнего вора-домушника. Местный житель, ранее судимый, совершил кражу из квартиры, в которую попал с помощью отмычек.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, жертвой преступника оказалась 40-летняя калининградка. Из ее квартиры вор вынес золотые украшения и деньги.

«В ходе следствия установлено, что подозреваемый при помощи отмычки вскрыл первую попавшуюся квартиру и похитил две золотых цепочки, кольцо и чуть более 1000 рублей», - рассказали в полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.