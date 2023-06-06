В Калининграде из-за особого режима запретили костры и мангалы

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До конца июня на территории Калининграда объявлен особый противопожарный режим из-за продолжающейся жары и отсутствия осадков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это значит, что нигде, кроме мест общепита, нельзя разводить костры.

«В мангалах тоже нельзя. Тем более в городских лесах и парках. Там будут проводиться специальные рейды», - отмечают в мэрии.

Также запрещаются работы с использованием огня (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения. Фейерверки и петарды тоже под запретом.