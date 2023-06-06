Полесск на весь день 7 июня останется без воды, ее будет подвозить в цистернах

В Полесске в среду, 7 июня, на весь день отключат воду. Как сообщает «Водоканал», с 09.00 до 18.00 планируется проведение очистки и дезинфекции резервуара чистой воды, требующее отключение водоснабжения в городе.

«Водоканал» организует подвоз воды населению по адресам:

Полесск, ул. Театральная, 21 (Дом социального ухода) с 14:00 до 17:00

Полесск, ул. Калининградская, 14 (ООО «Квартал 39») с 09:00 до 18:00

Полесск, ул. Театральная 12 (МБУ «Полесский КДЦ») с 09:00 до 18:00.

«Без данного мероприятия водоснабжение в дальнейшем было бы невозможно.

Отмечается, что специалисты постараются справится с задачей в кратчайшие сроки без потери качества выполняемых работ», - сообщили в «Водоканале».

Телефон горячей линии (круглосуточно): +7 (4012) 555-151, доб.1.