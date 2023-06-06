В Светлом влюбленная парочка развела костер, загорелся остров

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в Светлом случился во вторник, 6 июня. От костра, разведенного парочкой влюбленных на искусственном острове в Калининградском морском канале, загорелась трава.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, потушили травяной пожар двое сотрудников частного охранного предприятия.

«Чоповцы вызвали транспортных полицейских, переправились на остров, потушили с помощью песка и воды пламя, охватившее несколько десятков квадратных метров. А затем отбуксировали виновников возгорания на материк», - рассказали в МЧС.

Нарушители заплатят штраф.

В Калининграде, напомним, до конца июня действует особый противопожарный режим. Жечь костры нельзя, мангалы тоже запрещены.