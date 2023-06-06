В Калининград из Ярославля привезут шедевры Айвазовского и Левитана

В Калининграде откроется выставка работ известных мастеров живописи Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Константина Коровина и Исаака Левитана. Экспозицию из собрания Ярославского художественного музея представят в Музее изобразительных искусств 9 июня.

Как рассказали в пресс-службе музея, выставка произведений объединяет более 40 работ, написанных в пореформенный период с 1861 и до 1920-х годов.

«Все они так или иначе раскрывают тему сумеречного света. Спокойствие и умиротворение конца дня и лунной ночи передают в своих работах маринисты Иван Айвазовский и Лев Лагорио. Призрачный свет ночного светила - один из главных героев пейзажей Михаила Клодта и Льва Каменева. К романтическому направлению русского искусства относятся два портрета кисти неизвестных художников на фоне заката», - говорят искусствоведы.

Представленные в залах музея произведения отражают одно из ярких явлений русского искусства – освоение и осмысления художниками передачи вечернего и ночного освещения.

Выставка будет открыта до 27 августа.