Ушел из жизни почетный гражданин Калининграда, ректор КВИМУ

Александр Пимошенко. Фото: пресс-служба БГА РФ

4 июня ушел из жизни Александр Пимошенко, ректор КВИМУ-БГАРФ (1985-2006 гг.), почетный гражданин Калининграда. Более 21 года он стоял у штурвала Академии, совмещая руководство с активной педагогической, научной и общественной работой. Ему было 87 лет.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, вся жизнь Александра Петровича была связана с морским и отраслевым образованием. Профессор КВИМУ/БГАРФ (до 2010 года), автор 130 научных работ.

«Под руководством Александра Петровича академия получила международное признание инженерного вуза, а дипломы выпускников стали ассоциироваться с эталоном подготовки кадров плавательного состава», - отметили в БГАРФ.

Отпевание состоится 7 июня в храме Святого Преподобного Герасима Болдинского (ул. Колхозная, 41) в 12:00, прощание - в 12:30.