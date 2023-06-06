В Светлогорске в День города перекроют улицы

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске 10 июня, в День города, планируют ограничить движение транспорта. Об этом сообщает администрация Светлогорского округа.

Так, 10 июня с 08:00 до 23:59 будет перекрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина от перекрестка с ул. Штрауса до железнодорожного вокзала «Светлогорск-2», по ул. К. Маркса, ул. Динамо, ул. Октябрьской.

Водителям рекомендуют объезжать перекрытые участки по Майскому проезду и Калининградскому проспекту.

«Муниципальная парковка на ул. Ленина будет зарезервирована для транспорта артистов», - отметили в администрации.

Напомним, 10 июня в 23:59 пустят специальный поезд «Ласточка» Светлогорск – Калининград.