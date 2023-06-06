В Калининграде полицейские с начала года изъяли из оборота 30 тысяч литров нелегального алкоголя

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

С начала года калининградские полицейские из незаконного оборота изъяли почти 30 тысяч литров алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, было проверено 435 предприятий. По выявленным нарушениям составлено 173 протокола (из них 4 – в отношении юрлиц, 94 протокола в отношении ИП).

Нарушителей оштрафовали на 1 млн 970 тысяч рублей.

В полиции отметили, что в сфере незаконного оборота алкоголя возбуждено уже 6 уголовных дел в отношении 6 лиц.