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НовостиПроисшествия6 июня 2023 16:10

В Калининграде полицейские с начала года изъяли из оборота 30 тысяч литров нелегального алкоголя

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

С начала года калининградские полицейские из незаконного оборота изъяли почти 30 тысяч литров алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, было проверено 435 предприятий. По выявленным нарушениям составлено 173 протокола (из них 4 – в отношении юрлиц, 94 протокола в отношении ИП).

Нарушителей оштрафовали на 1 млн 970 тысяч рублей.

В полиции отметили, что в сфере незаконного оборота алкоголя возбуждено уже 6 уголовных дел в отношении 6 лиц.