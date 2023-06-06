Мост через Дейму в Полесском районе разрешили разводить «для развития водного туризма»

. Фото: Правительство Калининградской области

Для развития внутреннего водного туризма железнодорожный мост в районе Шолохово будут разводить по регулярному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя председателя Александра Рольбинова.

По его словам, сейчас мост является одним из главных ограничений для развития внутреннего маломерного судоходства.

- С 16 июня достигнута договоренность ввести регулярный график развода Шолоховского моста два раза в неделю, - сообщил Александр Рольбинов.

Итак, мост будут разводить каждую пятницу: с 11.00 до 11.30 и с 17.00 до 17.30;

Также и каждое воскресение: в июне с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30; в июле-августе с 11.00 до 11.30 и с 17.00 до 17.30; в сентябре-октябре с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30.

Туристы смогут выйти в Куршский залив, дойти до поселка Рыбачий, до Тростянки.

Ранее из-за низкой высоты пролета моста туристические компании и владельцы судов вынуждены были проходить долгую процедуру рассмотрения заявок на его разводку, что ограничивало возможности навигации в регионе и развития водных маршрутов.