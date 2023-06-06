О том, что в Калининградской области проиндексируют размер ежемесячной денежной выплаты, сообщила министр соцполитики Анжелика Майстер.

«Мера социальной поддержки увеличится на 6 процентов с 1 июля. Многодетные семьи с доходами ниже прожиточного минимума, ветераны труда, репрессированные и впоследствии реабилитированные граждане, труженики тыла, ветераны становления Калининградской области будут ежемесячно получать 2089 рублей», - сообщили в минсоце.

Постановление уже подписал губернатор Антон Алиханов.

Также руководитель минсоцполитики напомнила, что жителям, получающим ежемесячную выплату многодетной семье, доступна дополнительная единоразовая мера соцподдержки, которая введена в этом году. 5 тысяч рублей поступят в июле на каждого ребенка в возрасте 6-18 лет.