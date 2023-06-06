Пожарные два часа тушили горящие покрышки на Сельме

В Калининграде пожар случился на улице Украинской в микрорайоне Сельма. Там утром во вторник, 6 июня, загорелись автомобильные покрышки. Вместе с шинами горели строительные отходы.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожар тушили в течение двух часов.

«Два часа методичной работы - разборка, проливка. Ведь дым горящего мусора и резины содержит в себе огромное количество отравляющих веществ. И теперь жители района Сельмы, благодаря пожарным, могут вздохнуть спокойно», - сказали в МЧС.

Никто из людей во время пожара не пострадал.