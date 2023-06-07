В Светлогорске в День города проведут фестиваль ретроавтомобилей и классический концерт

В Светлогорске в День города, 10 июня, выступит группа «Мираж». Коллектив даст концерт на главной сцене, которую установят на площади у театра эстрады «Янтарь Холл».

Помимо этого, как сообщает администрация Светлогорского округа, будет работать сцена для любителей классической музыки и театра.

Классическая сцена и фестиваль ретро автомобилей расположатся в Лиственничном парке и по улице Октябрьской.

Программа:

13:00 - Калининградский симфонический оркестр. Открытие серии концентров «Симфонические мелодии в смокингах».

14:00 - спектакль «Дом над Румбой» (по мотивам повести Ю. Н. Куранова) от Театральной мастерской «Штрих» (г. Санкт-Петербург).

15:00 - класс барабанщиков школы №1 города Светлогорска.

15:30 - хор и инструменталисты Детской школы искусств имени Гречанинова города Светлогорска.

16:30 - педагогический ансамбль «Серпантин» Детской школы искусств имени Гречанинова города Светлогорска.

Фейерверк в 23:00.