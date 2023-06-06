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НовостиОбщество6 июня 2023 18:43

В Калининградской области хотят построить белорусский государственный санаторий

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Минске состоялось очередное заседание Российско-Белорусского Совета с участием делегации из Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым. На заседании прозвучало предложение для белорусской стороны рассмотреть возможность строительства государственного санатория Республики Беларусь на берегу Балтийского моря.

- Мы предлагаем белорусским коллегам зайти к нам в регион и совместно работать в части проектов санаторно-оздоровительного отдыха, — сказал губернатор. — Мы видим какой здесь большой спрос — порядка 80% отдыхающих из России, в том числе калининградцы. Думаю, что и у нас будет спрос на такой объект.

В рамках визита губернатор большое внимание уделил санаторно-оздоровительному комплексу Белоруссии. В частности, осмотрел санаторий «Юность» под Минском.

Отдых и лечение там популярен как среди самих белорусов, так и гостей из России и стран СНГ.