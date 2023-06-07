В Калининграде ищут 15-летнего подростка, который ушел из дома на ул. Суворова

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде пропал 15-летний Рамиль Аскеров. Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад», школьник ушел из дома на Суворова в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, темные волосы, короткая стрижка.

Был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, черные джинсы и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444 или 02.