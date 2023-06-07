Светлана Хоркина: Ждем зал для спортивной гимнастики в Калининграде

Эту фотографию со спортсменками выложила в соцсети Светлана Хоркина. Фото: vk.com

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Мира и Европы, гимнастка Светлана Хоркина обратилась к губернатору Калининградской области по поводу строительства зала для гимнастики в регионе.

Она написала главе региона на страничке в «ВК», сообщив, что на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике пообщалась и сфотографировалась с командой Калининградской области.

«Поинтересовалась у них, как идет работа по строительству гимнастического зала. Они ответили так: «Работы идут». Уважаемый Антон Андреевич, очень ждем этот нужный зал для спортивной гимнастики», - написала чемпионка.