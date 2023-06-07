В Калининграде на стадионе «Балтика» загорелась раздевалка для спортсменов

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в среду, 7 июня, случился пожар на территории стадиона «Балтика». Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в раздевалке горела ветошь.

«Пожарные оперативно прибыли на место и потушили пламя. Благодаря профессиональной работе сотрудников МЧС удалось не допустить распространения огня на другие помещения», - отметили в министерстве.

В тушении пожара принимали участие 14 человек, было задействовано 4 единицы техники. Никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.