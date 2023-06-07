Калининградец напал в подъезде на женщину и забрал у нее полмиллиона рублей

В Калининграде женщину ограбили в подъезде собственного дома на улице Летней.

Поздним вечером мужчина напал на 33-летнюю калининградку – попытался вырвать у нее сумку, когда к его ногам упали деньги. Схватив наличные, преступник убежал. Его добычей стали 500 тысяч рублей.

Подозреваемого вскоре удалось задержать.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, им оказался ранее никогда не привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний житель Светлого.

Мужчина перевел 250 тысяч рублей своим близким, сам потратил 50 тысяч. Еще 200 тысяч рублей полицейским удалось изъять.

Злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается.