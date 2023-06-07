Какие улицы остались без света и воды 7 июня в Калининграде

В Калининграде в среду, 7 июня, запланирован ряд отключений от электроснабжения. Так, из-за модернизации оборудования подстанций до 13.00 без электричества:

- ул. Брамса 9-23, ул. Генделя 5, ул. Грекова 2-8а, ул. Кронштадтская 2-12, ул. Носова 2-16;

- пр-кт Московский 19-39,159а,12,46а, ул. Больничная 21-25,45,40-44, ул. Коперника 6-10,21, ул. Салтыкова-Щедрина 2;

- пер. Фортовый 4, ул. Ломоносова, с/т Портовик;

- пр-кт Советский 102, ул. Леонова 68-72.

До 18.00 отключены от электричества дома по адресам:

- пер. Нарвский 5-13, ул. Калужская 19а-23;

С 13.30 до 18.00:

- Октябрьский пр-д 2-й 2-12, пр-кт Мира 57-59;

- пер. Большевистский 1,2-6(д/с №40), ул. Ольштынская 1;

- наб. Петра Великого 1,5, ул. Мариупольская 14,14а, ул. Марш. Баграмяна 18-32;

- пр-кт Ленинский 34-42в,52,54,84-86,89, ул. Полоцкая 2-6, ул. Портовая 1,3, ул. Серпуховская 3-9.

По данным мэрии Калининграда, для замены магистральной задвижки с 10.00 до 14.00 перекрыта подача воды в дома ул. Красная 3-35,4-40а.