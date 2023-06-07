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НовостиОбщество7 июня 2023 9:04

Калининградские приставы заставили застройщика вернуть 590 тысяч долга обманутому бизнесмену

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградские приставы помогли индивидуальному предпринимателю получить 590 тысяч долга от строительной фирмы.

Сообщается, что застройщик не оплатил в полном объеме строительно-монтажные работы, произведенные ИП, после чего бизнесмен и обратился в суд.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области, на собственные автомобили «Mitsubishi ASX» 2012 года выпуска, «Mercedes Benz» 2014 года выпуска, а также на банковские счета был наложен арест.

Это и заставило владельца строительной фирмы полностью погасить задолженность.