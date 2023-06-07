Калининградские приставы заставили застройщика вернуть 590 тысяч долга обманутому бизнесмену

Калининградские приставы помогли индивидуальному предпринимателю получить 590 тысяч долга от строительной фирмы.

Сообщается, что застройщик не оплатил в полном объеме строительно-монтажные работы, произведенные ИП, после чего бизнесмен и обратился в суд.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области, на собственные автомобили «Mitsubishi ASX» 2012 года выпуска, «Mercedes Benz» 2014 года выпуска, а также на банковские счета был наложен арест.

Это и заставило владельца строительной фирмы полностью погасить задолженность.