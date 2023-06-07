В Мамоново в горящей квартире погибли два человека

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Пожар случился 6 июня вечером в Мамоново. На третьем этаже дома на улице Парковой горела квартира.

В ходе тушения пожарные МЧС в квартире обнаружили тело женщины, также из квартиры эвакуирован мужчина, который умер в карете скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР очаг возгорания находился в комнате, где обнаружено тело женщины.

«Погибшими показались 47-летний мужчина и его 49-летняя сожительница. Пара злоупотребляла алкоголем. По предварительным данным, причиной возгорания явилась неосторожность при курении», - отметили в следкоме.