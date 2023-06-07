Калининградец избил подругу за то, что она долго не могла найти ключ от квартиры

Житель Калининграда получил срок 1 год и 6 месяцев колонии за избиение подруги. В январе инцидент случился в доме на Центральном проезде в Калининграде. Там в ходе конфликта мужчина и избил женщину, она заработала гематомы и разрыв почки.

Как сообщает пресс-служба областного суда, конфликт возник из-за того, что женщина… долго не могла найти ключ. Затем, уже дома, пара вновь поругалась. На этот раз, поскольку он не оформил регистрацию на ребенка, женщина бросила в него стеклянную рюмку. Далее и последовало избиение.

Отмечается, что в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.