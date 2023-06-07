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НовостиОбщество7 июня 2023 9:52

В Калининградской области раньше срока отремонтировали три моста

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области завершился ремонт трех мостов. Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона, на два месяца раньше завершен ремонт моста на трассе «Полесск-Большаково», через реку Долгая, в районе поселка Заречье.

Также завершены работы на двух мостах на дороге «Калининград-Крылово через Правдинск», в районе Мазурского канала и через реку Белка.

Мосты сданы в эксплуатацию.

Работы проводились в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время приводят в порядок 12 участков областных дорог, а также 13 мостов, в их числе – двухъярусный в районе улицы Генерала Буткова в Калининграде.

Общая протяженность ремонта дорог в 2023 году составляет более 200 км, мостов – более 500 метров.