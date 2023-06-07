В Калининградском зоопарке не сняли карантин по птичьему гриппу

Калининградский зоопарк продолжает работать в режиме карантина по птичьему гриппу. В зоопарке остаются закрыты два павильона, где содержатся птицы – Дом птиц и Дом тропических птиц. Войти посетителям туда нельзя.

Ранее планировалось снять карантин 1 июня, однако, это не случилось. Об этом «Комсомолке» сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

- К сожалению, карантин, который изначально был определен указом губернатора до 1 июня, не снят. Поэтому наша птица продолжает оставаться на безвыгульном содержании, - сказала Светлана Соколова.

Она также отметила, что на территории зоопарка действуют все остальные меры, предусмотренные карантином.

Напомним, зоопарк работает в особом режиме с апреля. Учреждение весной экстренно закрывали на два дня для проведения профилактических мероприятий.

Сейчас в зоопарке все птицы переведены в закрытые помещения, их нельзя увидеть. Пока птицы вынужденно живут в стесненных условиях.

На территории зоопарка действует строгий запрет на кормление свободноживущих птиц.

О птичьем гриппе в регионе - здесь.

- На сегодня вся птица в зоопарке здорова, - отметили в пресс-службе учреждения.