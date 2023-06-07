Житель Балтийска оформил на приятеля несколько кредитов

Житель Балтийска лишился крупной суммы: кто-то оформил на него несколько кредитов, после чего деньги отправились на неустановленный счет.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, этот мужчина на протяжении двух недель в квартире выпивал с приятелем, ранее судимым.

Тот, используя чужой телефон, оформил несколько кредитов на имя товарища и перевел деньги на свою карту. В общей сложности злоумышленник похитил более 127 тысяч рублей.

Злоумышленник во всем сознался и сказал, что все деньги потратил.