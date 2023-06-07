В Чистых Прудах впервые покажут фотографии Михаила Пришвина

Одна из фоторабот Пришвина. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В музее Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые пруды 9 июня представят фотографии Михаила Пришвина (0+) из фондов Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева.

Как рассказали в пресс-службе Калининградского историко-художественного музея, чьим филиалом является Музей Донелайтиса, проект приурочен к 150-летию со дня рождения писателя.

Немногие знают, что Пришвин – не только талантливый автор и оригинальный мыслитель, но и увлеченный фотограф, создавший более 2 тысяч снимков.

«Литературная деятельность Пришвина продлилась с 1905 по 1954 год. В этот же период состоялась карьера Пришвина-фотографа. Первую книгу — «В краю непуганых птиц» (1908) — Пришвин проиллюстрировал своими фотографиями, сделанными в 1907 году во время похода по Северу. С той поры он стал изучать фотографию», - рассказали организаторы.

На выставке представлена репортажная съемка во время многочисленных путешествий (Дальний Восток, Урал, Беломоро-Балтийский канал), пейзажи и портреты.

Выставка будет работать до 10 сентября.