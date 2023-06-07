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НовостиПроисшествия7 июня 2023 11:24

В Полесском районе локомотив врезался в трактор, выехавший на ж/д переезд

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ДТП на железнодорожном переезде в поселке Залесье Полесского района случилось в среду, 7 июня, около 11 утра.

На железнодорожном переезде перегона Полесск – Советск трактор с прицепом выехал на переезд, к которому в это время приближался погрузочно-транспортный мотовоз.

Как сообщает пресс-служба КЖД, машинист мотовоза применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Локомотив врезался в трактор.

«В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло. На график движения поездов происшествие не повлияло, мотовоз продолжил движение по маршруту», - отметили в КЖД.

Обстоятельства ДТП выясняются.