В Янтарном 10 июня пройдет День парка имени Беккера

День парка имени Беккера отметят в Янтарном в субботу. 10 июня. Как сообщает глава администрации Янтарного округа Артур Крупин, для взрослых и детей подготовлена программа, которая пройдет с 11.00 до 15.30 на ротонде, смотровой площадке и центральной аллее парка.

В программе музыкальные, танцевальные, театрализованные и интерактивные выступления.

В течение дня будут организованы выставки и спортивные мероприятия, в том числе открытое занятие по аэробике и состязания по армрестлингу.

Для детей – аквагрим и мастер-класс по рисованию.