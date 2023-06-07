Велодорожку на Куршской косе планируют открыть к 6 ноября

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Велодорожку на территории нацпарка «Куршская коса» планируют открыть только к 6 ноября. Причем без знаков и без информационных щитов. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- От КПП до Лесного, это 7 км, покрытие уже сделано. Но мы пока его не будем оформлять. Это будет происходить тогда, когда будет сдан весь объект. По этом дорожному полотну можно ехать: аккуратно, не превышая скорость, - сказал Анатолий Калина.

При этом директор отметил, что по велодорожке на косе можно будет ходить и пешком.

- Наша дорожка 3 метра шириной. Когда мы ее, так сказать, разрисуем, там будет 1.2 м для велосипедистов и 60 сантиметров мы оставляем для людей, которые любят ходить пешком, с палочками. Места хватит. Участок от Эфы до Танцующего леса многие будет проходить пешком. С Эфы будут ходить и в сторону Морского, - говорит Анатолий Калина.

По его словам, велодорожка уже сейчас пользуется спросом: «Катаются с утра до вечера».

- Мы полностью нашу велодорожку планируем сделать к 6 ноября, к дню рождения национального парка. Чтобы уже дорожное полотно все было готово. Сделаем уже предварительное открытие. Знаки, информационные стенды – это начнется после того, как сделаем дорожное полотно. К концу года мы дорожку сдадим. К следующему сезону велодорожка будет полностью готова для принятия полноценных любителей велосипедного спорта, - сказал Анатолий Калина.