. Фото: предоставлено зоопарком

В Калининградском зоопарке трубкозуб Терренс впервые вышел на прогулку в этом году. Удивительное животное сфотграфировали в лучах солнца. Всеобщее ликование вызвали уши трубкозуба, которые просвечиваются на свету.

«Пока воздух, песок и все окружающее только прогревается, гуляет Тери при температуре не ниже 20-21 градуса», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Со временем, когда станет совсем тепло и даже жарко, и поверхности прогреются, Терренс будет выходить и при более низкой температуре.