На Куршской косе увеличили количество инспекторов, которые следят за туристами

На территории национального парка «Куршская коса» стало больше инспекторов, которые следят за соблюдением порядка и правил посещения особой территории. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Мы набрали на 5 человек больше. Потому что мы видим увеличение количества туристов, которые едут к нам, - пояснил директор нацпарка.

По его словам, государственные инспекторы работают в три смены, до ночи, а ночью подключается к дежурству оперативная группа, которая вылавливает браконьеров.

Инспекторами охвачены основные туристические маршруты.

- Нет, мы не обложили. Мы стараемся всех приучить к правилам. Потому что количество туристов большое, они проходят аншлаги и не читают их. А потом говорят: «Мы не знали», - отмечает директор парка.