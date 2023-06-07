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НовостиПолитика7 июня 2023 12:41

Корабли Балтийского флота учатся отражать воздушное нападение противника

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийском море провели учения с корабельными расчетами постов ПВО, которые обнаруживают и отражают удары условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в мероприятиях участвовали корветы, малые ракетные корабли и катера, а также малые противолодочные корабли и тральщики.

Всего к учению было привлечено было привлечено более 10 экипажей надводных кораблей.

Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

Сейчас военные корабли рассредоточены в районах боевой подготовки в Балтийском море и отрабатывают задачи по плану оперативного учения.