На Октябрьском острове возле филиала Третьяковки появятся зеленые холмы

. Фото: Правительство Калининградской области

Благоустройство территории у здания филиала Третьяковской галереи, строительство которого близко к завершению, обсудили в правительстве. Возле объекта на Октябрьском острове посадят деревья, кустарники и цветы.

У здания музея запроектировано размещение малых архитектурных форм.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, озеленить территорию хотят по максимуму. Особенностью разнообразия плоского ландшафта станут декоративные холмы высотой от 0,6 до 1,2 м.

Решено, что после окончания строительства филиала Большого театра и Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств все прилегающие к зданиям территории будут объединены с территорией музейного комплекса в единое общественное пространство.

Большое внимание обещают уделить созданию условий полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения.