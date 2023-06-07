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НовостиОбщество7 июня 2023 12:50

На Октябрьском острове возле филиала Третьяковки появятся зеленые холмы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Благоустройство территории у здания филиала Третьяковской галереи, строительство которого близко к завершению, обсудили в правительстве. Возле объекта на Октябрьском острове посадят деревья, кустарники и цветы.

У здания музея запроектировано размещение малых архитектурных форм.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, озеленить территорию хотят по максимуму. Особенностью разнообразия плоского ландшафта станут декоративные холмы высотой от 0,6 до 1,2 м.

Решено, что после окончания строительства филиала Большого театра и Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств все прилегающие к зданиям территории будут объединены с территорией музейного комплекса в единое общественное пространство.

Большое внимание обещают уделить созданию условий полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения.