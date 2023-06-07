Власти Калининграда рассказали, где и как дети могут подработать летом за 12-14 тысяч рублей

В Калининграде муниципальные предприятия выразили готовность трудоустраивать подростков. Так, устроиться можно в «Чистоту».

«Зарплата в муниципальном предприятии невысокая, 10-12 тысяч рублей, плюс доплата Центра занятости. Но и условия вполне приемлемые: рядом с домом, смена 4 часа», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Школьникам предлагают работу по благоустройству и озеленению города.

Предприятие «Водоканал» тоже ищут ребят для подработки. Зарплата там 14.5 тысяч рублей. За эти деньги нужно полоть цветы на клумбах предприятия, перебрать документы в архиве и т.п.

В мэрии рассказали, что всего готовы трудоустроить 478 детей.

Телефоны для справок и информации:

«Чистота» 93-52-13 (Клейменова Оксана Юрьевна, начальник отдела кадров), 95-54-07 (приемная).

«Водоканал» 555-151, доб. 662, 509 (Судакова Алла Валентиновна).

«Молодежный центр» 66-30-51, 8-981-456-01-17.