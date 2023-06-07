Скейт-парк на Верхнем озере реконструируют

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде решено реконструировать скейт-парк, расположенный на Верхнем озере. Тему обсудили 6 июня в городском Молодежном центре.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, эскизный проект «катательной части» разработали инженеры совместно с чемпионом России по ВМХ Артемом Агарковым и чемпионом России по скейтбордингу Семеном Кутузовым.

«Скейт парк более 10 лет эксплуатируется, оборудование требует замены, силами Молодежного центра производились ремонты отдельных элементов, но нужно установить современное оборудование», - сообщили в горадминистрации. Сроков работ, однако, не назвали.

Отмечается, что новый проект поддержали 108 человек из 125 опрошенных.