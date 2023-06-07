Житель Багратионовского района получил срок в колонии за повторное пьяное вождение

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осудили 29-летнего жителя Багратионовского района. Еще в октябре 2022 года ночью, он, имея непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, снова сел за руль нетрезвым.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчину на автомобиле «Форд Мондео» остановили сотрудники ДПС на трассе «Калининград-Мамоново 2».

За нарушение УК, мужчина получил 3 года и 6 месяцев колонии. При этом 2 года он не сможет управлять транспортными средствами.