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НовостиПроисшествия7 июня 2023 14:08

Полицейские задержали 19-летнего лихача, устроившего ночной дрифт-заезд на ул. Горького

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жителя Калининграда, устроившего ночной дрифт-заезд на перекрестке с круговым движением, задержали сотрудники ДПС.

19-летнего нарушителя удалось выявить благодаря видеоролику очевидца: лихач на «БМВ» дрифтовал на кольце улиц Гайдара и Горького.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 19-летний горожанин нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Речь идет о расположении авто на проезжей части, управлении транспортным средством при наличии неисправностей и отсутствие ОСАГО.

Сумма штрафа составила 2800 рублей.