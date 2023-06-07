Полицейские задержали 19-летнего лихача, устроившего ночной дрифт-заезд на ул. Горького

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жителя Калининграда, устроившего ночной дрифт-заезд на перекрестке с круговым движением, задержали сотрудники ДПС.

19-летнего нарушителя удалось выявить благодаря видеоролику очевидца: лихач на «БМВ» дрифтовал на кольце улиц Гайдара и Горького.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 19-летний горожанин нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Речь идет о расположении авто на проезжей части, управлении транспортным средством при наличии неисправностей и отсутствие ОСАГО.

Сумма штрафа составила 2800 рублей.