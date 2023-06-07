«Никаких дубов там нет»: На Куршской косе вырубят деревья для строительства парковки

На территории Куршской косы, в районе высоты Эфа собираются расширить парковку. Ради стоянки для автобусов размером 25х75 метров вырубят часть деревьев. Однако, ценных среди них нет. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- На самом деле там самосев березы, горная сосна. То есть никаких дубов там нет. Такого ничего нет. Мы действительно будем расширять [парковку]. Будем приступать к работам. Все документы, разрешения получены, - сказал директор нацпарка.

По его словам, расширить парковку нужно для того, чтобы разгрузить территорию у высоты Эфа.

- Парковка справа-слева. Приезжают, забивают автомобилями. Еще приезжают наши туристы на 10-12 автобусах и получается коллапс. Слева, со стороны моря, у нас будет расширение парковки. Она будет 25х75 метров. Это будет для 10 автобусов. Правая сторона останется для легкового транспорта, - сказал директор «Куршской косы».