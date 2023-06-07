Новые пляжи появятся в Гусевском и Советском округах

. Фото: Правительство Калининградской области

В Гусевском и Советском округах появятся новые пляжи. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Помимо этого, в этом году будут дооснащены пляжи в Калининграде и Янтарном городском округе – обустроят места для купания и отдыха, парковку, освещение и видеонаблюдение.

«Всего в 2023 году в рамках создания условий для отдыха запланирована реализация 17 проектов в 11 муниципальных образованиях. На эти цели выделено более 116 миллионов рублей», - отметили в министерстве.

При этом по госпрограмме «Туризм» на содержание морских пляжей в пяти приморских округах ежегодно выделяется по 2 млн рублей из областного бюджета. Деньги идут, в том числе, на развитие пляжной инфраструктуры.

Сегодня в Калининградской области действуют 17 муниципальных морских пляжей, 14 мест массового отдыха на водных объектах, 5 адаптивных пляжей для отдыха маломобильных групп населения.