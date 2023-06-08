Стало известно, при каких условиях въезд на Куршскую косу станет дороже

Стоимость въезда на территорию национального парка «Куршская коса» вырастет только за машину и только тогда, когда автомобилей на косе станет слишком много, больше 2300 за день.

Об этом директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Цена с человека у нас расти не будет. Если у нас будет переизбыток автотранспорта, тогда мы будем повышать стоимость въезда на косу на автотранспорте. Пока еще не превышаем нормы, которые положены, – сказал директор нацпарка. – Но даже если мы увеличим стоимость проезда транспорта, маши меньше не станет.

Он отметил, что на территории косы 2300 мест – и это считается пределом, «красной линией». На сегодня больше 1200 машин не заезжало на территорию в день.

Ранее Анатолий Калина сказал о давней необходимости расширить парковку в районе высоты Эфа.

Для этого придется вырубить деревья.

- Туристы, которые к нам едут, не распределяются по всем маршрутам так, чтобы их везде было равное количество. Кто-то приезжает и хочет сразу на Эфу поехать. В это время приезжают сразу автобусы, приезжают все, кто взяли машины в каршеринг. Они все собираются в одном месте. Выстраиваются вдоль дороги, автобусы не могут встать, - сказал директор нацпарка.