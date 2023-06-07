Бразилия, Корея, Индия: Откуда везут продукты в Калининградскую область

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Калининградскую область только за последние шесть дней ввезли более 1354 тонн импортной продукции: от мяса до кормов.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, ввезли, в том числе 288 тысяч штук инкубационного яйца импортного происхождения, прибывших на территорию региона из 11 стран мира.

В регион ввезено 974 тонны мяса (говядины 754 тонны и птицы 220 тонн из Бразилии и Парагвая), 157 тонн рыбы (пеламида, скумбрия, тунец) из Марокко, Кореи и Эквадора и 182 тонны креветки из Аргентины, Индии и Эквадора.

Корма импортировано 41 тонна из Германии и Австрии.