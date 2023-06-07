В Полесске, который весь день сидит без воды, ремонтные работы продолжат ночью

Во всем Полесске в среду, 7 июня, 9 утра нет воды. В городе проводят очистку и дезинфекцию резервуара чистой воды, поэтому и отключили водоснабжение. Планировалось включить воду к 18:00. Однако, работы «вынужденно требуют значительно больше времени». Об этом сообщили в областном «Водоканале».

«При необходимости работы будут продолжены ночью», - говорится в вечернем сообщении предприятия.

Отмечается, что это связано с «необходимостью более тщательной очистки резервуара и наладке специализированного оборудования для предупреждения аварийных ситуаций».

«Водоканал» организует подвоз воды населению по адресам:

Полесск, ул. Театральная, 21 (Дом социального ухода) с 14:00 до 17:00

Полесск, ул. Калининградская, 14 (ООО «Квартал 39») с 09:00 до 18:00

Полесск, ул. Театральная 12 (МБУ «Полесский КДЦ») с 09:00 до 18:00.

Телефон горячей линии (круглосуточно): +7 (4012) 555-151, доб.1.